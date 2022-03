LECCO – Da martedì 15 marzo Spritz, il format video dedicato ai giovani lecchesi di successo, curato e condotto da Andrea Gianviti, sarà trasmesso in TV sul digitale terrestre.

Sono molteplici i protagonisti del capoluogo e della provincia che si alterneranno nelle interviste, raccontando le loro esperienze e di come siano sempre stati tenaci durante il loro percorso di vita per arrivare al conseguimento dei propri obiettivi. Si parte con l’associazione Vibes Asd di Galbiate, per poi passare a campioni sportivi, musicisti, attori, artisti e registi. Il territorio è davvero ricco di talento, quattordici le puntate che accompagneranno fino a giugno in un viaggio tutto lecchese all’insegna di curiosità, chicche e divertimento.

Il progetto nasce nel 2021, con l’idea di voler raccontare qualcosa di bello e piacevole, mentre nelle nostre vite era ancora presente la pandemia, per far vedere a ciascuno di noi che se si ha un sogno, si può realizzarlo. Un messaggio di positività per tutti, in primo luogo adolescenti e giovani, che più hanno sofferto questo periodo.

Il titolo sta a indicare qualcosa di fresco e frizzante, come i giovani protagonisti delle puntate. Il progetto ben si sposa con le attività e la mission di Spettacolaree, che ha tra gli obiettivi associativi quello di promuovere l’arte del video attraverso momenti di aggregazione e svago tra giovani e giovanissimi con la passione per le arti.

L’associazione propone anche altri progetti video, videoproduzioni e laboratori di cinema, teatro, canto e ballo a fini aggregativi e di crescita personale per i ragazzi della provincia di Lecco e non solo.

Il progetto grafico della rubrica video è stato curato da Ilenia Tacchini, le riprese e il montaggio da Davide Tagliabue e Daniele Esposito, l’attrezzatura tecnica è stata fornita da Mario Castelli di Pro Tubers.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì alle 20:50, con replica alle 22:10.

Sarà poi possibile rivedere ogni puntata il giovedì successivo alle 17:40 e il sabato alle 18:20. Ogni puntata sarà anche disponibile sul canale YouTube di Spettacolaree a questo link: https://www.youtube.com/channel/UCuelGnvNKpjdu0l7yZIIfmg/playlists