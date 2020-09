LECCO – Nella mattina di giovedì lo Spi Cgil Lecco ha organizzato le finali territoriali dei giochi di Liberetà allo spazio del Teatro Invito a Lecco. Iniziativa in presenza, seguendo le regole per evitare il contagio, ma dando continuità a questo importante appuntamento.

Al concorso che quest’anno, causa emergenza Covid-19, si è svolto in maniera ridotta – sia per tipologia di concorsi che per modalità di partecipazione – hanno partecipato un grande numero di iscritti interessati a rimanere in gioco presentando così le produzioni nate da passione e interesse. I pensionati scrittori e fotografi, non si sono limitati a partecipare al concorso, ma hanno realizzato anche degli interessanti testi durante i giorni difficili dell’emergenza Covid, raccolto e inserito all’interno del volume dedicato al concorso, come sezione fuori concorso.

I vincitori delle categorie rappresentate nel concorso, selezionate dalla giuria, a pari merito, sono: per la Poesia: “Da per me” di Teresina Formenti, “La vita al tempo del Coronavirus” di Silvio Oliva, “Omaggio a Dylan Thomas” di Dina Vergottini. Per i Racconti: “Migratori” di Augusto Licini, “Il traghetto” di Stefano Scaccabarozzi, “Sono nato e sono morto” di Elisabetta Ungaro. Per la Fotografia: Eugenio Anghileri, Tino Panizza e Piero Maniglia. A loro tutti è stato consegnato un voucher per acquisto libri in alcune librerie del territorio.

Un premio speciale, consistente in un tablet, è stato consegnato a Vincenzo Mingolla, che ha partecipato con alcune poesie. Residente nella Rsa Casa Don Luigi Gilardi di Olginate, testimonia come si può continuare a coltivare i propri interessi e rimanere attivi. Giurati per la Fotografia sono stati Luigi Erba e Raffaele Buonuomo, per i Racconti e le Poesie Casto Pattarini e Marco Rota. Giovanni Torri invece ha curato il libro e il dvd con le fotografie. L’organizzazione complessiva è stata gestita da Luigia Valsecchi, componente della segreteria provinciale dello Spi.

“Con l’emergenza Covid è stato tutto molto difficile, ma siamo stati caparbi e abbiamo deciso di portare avanti questa edizione dei Giochi, seppur ridotta – afferma Giuseppina Cogliardi, segretario generale Spi Cgil Lecco –. Non abbiamo potuto organizzare la mostra tradizionale con i dipinti e le fotografie, ma comunque è stato pubblicato il consueto libro con i lavori realizzati durante l’edizione”. Anche il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva ha partecipato alle premiazione. “Queste iniziative sono importantissime e ringraziamo la categoria dei pensionati per l’organizzazione, anche in questo periodo difficile – afferma –. Le persone anziane sono fondamentali nel tessuto sociale del nostro Paese, lo si è visto soprattutto durante il lockdown, quando per questioni oggettive legate alla pandemia le famiglie si sono trovate, purtroppo, senza una mano. Un’iniziativa che coinvolge attivamente, culturalmente le persone e che sponsorizza uno schema di tutela dell’anziano diverso. L’invecchiamento attivo è un modello che per noi deve essere perseguito e valorizzato sempre di più. Lo Spi si conferma presente nel territorio, sia nelle iniziative di questo tipo sia a livello contrattuale, capace di dare rilievo ai temi sociali in senso generale attraverso la negoziazione sociale”.