ABBADIA LARIANA – In spiaggia con gli steward: a Pradello, località di Abbadia Lariana, il progetto diverrà presto realtà. Il Comune, nelle giornate di sabato e domenica per i mesi di luglio e agosto, ha infatti messo a disposizione due steward per contingentare gli ingressi e garantire maggior sicurezza in un’epidemia purtroppo non ancora del tutto terminata.