LECCO – Appuntamento a Roma, nella Sala d’Onore del Coni, venerdì per il Lecco Calcio a 5, presente a “Play, la stagione del futsal”, manifestazione organizzata dalla Divisione Calcio a 5 per dare ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva.

A rappresentare il sodalizio bluceleste sarà il direttore generale Marcello Maruccia, che riceverà due prestigiosi riconoscimenti per gli ottimi risultati nei campionati nazionali maturati nella scorsa stagione. I blucelesti saranno infatti premiati per la vittoria del girone A di Serie B e per quello nel proprio girone regionale del campionato nazionale Under 19.

Nella giornata, che si svilupperà dalla mattina al tardo pomeriggio, saranno inoltre svelati i calendari di tutti i campionati nazionali, compreso quello di Serie A2. Infine, in chiusura di lavori, il consueto e annuale tavolo tecnico fra la (nuova) CAN5, gli allenatori e i capitani. Il tutto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Divisione Calcio a 5.