SPORT E INCLUSIONE: IN BIBLIOTECA POZZOLI “CENTOMETRI EDIZIONE”

LECCO – Sabato 18 gennaio alle 16:30 la Biblioteca civica “U. Pozzoli” di Lecco accoglierà Stefano Colombo, uno dei fondatori di Centometri Edizioni, casa editrice indipendente che sta ridefinendo il modo di raccontare lo sport, distinguendosi per la sua attenzione ai temi della disabilità e per il racconto di storie che rompono gli stereotipi mettendo al centro il coraggio, la resilienza e la crescita personale attraverso lo sport.

Questo impegno è particolarmente significativo in un periodo in cui l’attenzione globale è rivolta a Milano Cortina 2026 e ai Giochi paralimpici invernali, eventi che celebrano il talento e la determinazione di atleti che ispirano il mondo intero.

Durante l’incontro, Stefano Colombo presenterà alcuni dei progetti editoriali di Centometri Edizioni, focalizzati su storie che evidenziano come lo sport non sia solo una competizione, ma anche un potente strumento di inclusione e trasformazione sociale.

L’evento vuole essere infatti un’occasione per riflettere su come lo sport possa abbattere le barriere culturali e fisiche, contribuendo a creare una società più inclusiva e valorizzare percorsi che, al di là dei risultati, esprimono il potenziale umano in tutte le sue forme.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del progetto Biblioteca Futura, finanziato dal bando regionale Avviso unico cultura 2024.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica al numero 0341 481123 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it.