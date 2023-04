GORGONZOLA – Lecco Calcio a 5 corsaro a Gorgonzola e sempre più vicino al 3° posto finale nel girone A di Serie A2. Per ottenerlo basterà non perdere sabato prossimo al Palataurus contro la Sampdoria.

In campo per la penultima giornata di campionato, Lecco e Milano danno vita a un derby lombardo molto combattutto e ricco di emozioni, soprattutto nella ripresa. Finisce 4-2 per i blucelesti di mister Parrilla che ritrovano così i tre punti lontano dal Palataurus.

Pronti via e dopo 2″ Yamoul sfiora il palo con un rasoterra dalla distanza. Al 5′ si vede il Milano, con la conclusione di Pozzi da fuori alzata in angolo da Di Tomaso. All’8′ Lecco in velocità con Hartingh che apre sulla destra per Ferri, il cui esterno esce sul palo lontano. Occasionissima per il Lecco al 10′, con Rao che nega la rete a Mattaboni, palla poi per Yamoul e salvataggio sulla linea della difesa di casa.

Passa 1′ ed Espindola, a pochi passi da Rao sugli sviluppi di una rimessa laterale, si vede murare la conclusione dal numero uno milanese. Dalla parte opposta conclusione pericolosa di Pozzi da buona posizione e Di Tomaso respinge. Al 12′ schiaffo di Marco Peverini a Tortorella, ma per gli arbitri va bene così. Al 14′ palla recuperata da Yamoul che non inquadra però la porta. Dalla parte opposta spunto di Marco Peverini sulla destra e risposta di piede di Di Tomaso. Il Lecco va a segno al 17′ con Mattaboni, ma nell’azione si sposta la porta milanese e gli arbitri annullano. Subito dopo bell’azione di Espindola sulla destra, palla per Yamoul che calcia fuori da ottima posizione. Rao vola sul diagonale di Tortorella dalla sinistra e le due squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa si apre con un’occasione per Hurtado sventata da Di Tomaso, una conclusione alta di Ferri e una a fil di palo di Espindola a due passi dalla porta. Milano pericoloso al 6′ con Alan, che avanza indisturbato ma deve fare i conti con Di Tomaso che mette in corner. Subito dopo, punizione potente di Hurtado e ancora Di Tomaso mette sul fondo. All’8′ bella palla di Hartingh per Mentasti e Rao si salva in angolo sul tiro del numero 4 bluceleste. Per il Milano clamorosa palla gol sprecata da capitan Luca Peverini davanti a Di Tomaso calciando fuori. Al 10′ fallaccio di Luca Peverini su Hartingh e per lui rosso diretto.

Con l’uomo in più, il Lecco centra prima un palo con Ferri, poi sblocca il risultato con Hartingh. Tornati 5 contro 5, il Milano prova il portiere di movimento, ma Di Tomaso è reattivo su Pozzi, mentre Yamoul non riesce a infilare nella porta sguarnita al 13′ dopo aver rubato palla. Al 15′, sugli sviluppi di un corner, un bel tiro al volo di Ferri vale il raddoppio, seguito dal 3-0 di Di Tomaso dalla sua area a porta vuota. Al 17′ va a segno anche Mentasti, poi al 19′ Peverini e Rrotani accendono il finale. Lo stesso numero 5 di casa rifila un calcio a Mentasti in area e viene espulso, ma Rao respinge il conseguente rigore di Tortorella a 2″ dallo scadere. Finisce 4-2 e il Lecco consolida il proprio 3° posto.