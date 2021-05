ABBADIA LARIANA – Al via da questa sera gli interventi di manutenzione programmata agli impianti tecnologici installati all’interno della galleria “Borbino”, lungo la SS 36 “del lago di Como e dello Spluga”.

Per poter eseguire i lavori in sicurezza verrà istituito il restringimento di carreggiata dal km 59,035 al km 57,900 in direzione Milano dalle 21 alle 5 del giorno successivo.

La limitazione verrà effettuata alternativamente su corsia di marcia o sorpasso, il cantiere avrà una lunghezza massima di un chilometro e non sarà attivo nei giorni festivi e prefestivi. Le lavorazioni termineranno il 30 giugno 2021.