GALBIATE – Anas ha programmato gli interventi di manutenzione periodica agli impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie di “Monte Barro direzione Nord” e “Montebarro direzione Sud” lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”.

Per poter eseguire i lavori in sicurezza sarà predisposta la chiusura della Statale secondo le seguenti modalità: chiusura al traffico dal km 49,100 al km 44,400, direzione Milano, dalle 22 di giovedì 16 fino alle 5 di venerdì 17 settembre, il traffico diretto a Milano sarà deviato sulla SP583 con uscita obbligatoria allo svincolo di “Pescate” al km 49,100 e rientro in statale allo svincolo di “Civate” al km 44,400.

In direzione opposta la statale sarà chiusa dal km 44,400 al km 49,100 dalle 22 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21 settembre, il traffico diretto a Sondrio sarà deviato sulla SP583 con uscita obbligatoria allo svincolo di “Civate” al km 44,400 e rientro sulla statale allo svincolo di “Pescate” al km 49,100.