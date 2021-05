ABBADIA LARIANA – A seguito delle interlocuzioni avvenute ieri con il prefetto De Rosa e la Provincia di Lecco, Anas ha comunicato di aver programmato la modifica delle modalità e degli orari del cantiere di Abbadia Lariana, sulla Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dove è in corso la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza. Tale rimodulazione si è resa necessaria per mitigare il più possibile l’impatto del restringimento di carreggiata sul traffico, in entrambe le direzioni. A partire dal 17 maggio…