LECCO – L’ex campione olimpico di canoa Antonio Rossi, lecchese 52 anni, oro ad Atlanta e a Sydney oggi sottosegretario con delega allo Sport in Regione Lombardia, è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica e sta meglio, dopo i sintomi da infarto successivi a un malore accusato nel fine settimana mentre correva la mezza maratona di Conegliano (TV).

Ricoverato all’ospedale comasco ‘Sant’Anna’, ha rassicurato tramite l’ANSA sulle sue condizioni di salute: “Ora è tutto sotto controllo e sto bene, anche se ancora non posso fare grandi sforzi. E dire che proprio in queste ore sarei dovuto partire per le Olimpiadi di Tokyo, viaggio a cui avevo rinunciato a causa dei rigidi controlli”.