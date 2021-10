LECCO – Presentata in Comune la stagione teatrale 2021-2022 che, “nelle more del restauro del Teatro della Società”, viene realizzata in forma itinerante in diverse sale cittadini “con l’obiettivo di valorizzare spazi culturali differenti, messi a disposizione da enti del territorio e parrocchie”.

La riapertura delle sale teatrali, culturali e cinematografiche avviene a seguito della pubblicazione del decreto-legge 139/21, che certifica il ritorno della piena capienza degli spazi, offrendo al pubblico la possibilità di tornare ad assistere dal vivo agli spettacoli messi in scena al Cineteatro Palladium (via Fiumicella 12, Lecco), al Teatro Cenacolo Francescano (piazzale dei Cappuccini 3, Lecco) e all’Auditorium della Casa dell’Economia (via Tonale 28/30, Lecco).

La programmazione della stagione teatrale 2021-2022 “Il Teatro della Società è in città” prenderà il via dal mese di novembre e terminerà nella primavera 2022. Sono oltre 15 gli appuntamenti, suddivisi in 5 rassegne in programma in 3 luoghi diversi, fra eventi svolti in settimana e nei weekend, al pomeriggio o alla sera.

> Stagione_teatrale: il programma completo (Pdf)

L’evento inaugurale si terrà al Teatro Cenacolo Francescano nel primo “Pomeriggio a Teatro” in programma sabato 13 novembre alle 16, dal titolo “Rossini Flambé”, prodotto da Teatro Due Mondi con la regia di Alberto Grilli e interpretato da Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori; altri appuntamenti della rassegna, nello stesso luogo, si terranno sabato 4 dicembre (“Le quattro stagioni”) e sabato 18 dicembre (“Sogno Viennese”).

La seconda rassegna “Prosa Arancio”, in programma al Cineteatro Palladium, prenderà il via martedì 16 novembre alle 21 con il titolo “La giovinezza è sopravvalutata, il manifesto per una vecchiaia felice” di Paolo Hendel e Marco Vicari, regia di Gioele Dix; altri spettacoli della serie, sempre al Cineteatro Palladium, si terranno martedì 14 dicembre (“Lettere d’amore”), mercoledì 2 febbraio 2022 (“Smanie per la villeggiatura”) e martedì 1° marzo 2022 (“Baccanti”). Sempre al Cineteatro Palladium si svolgerà “Prosa Blu”, la terza rassegna teatrale della stagione. Primo appuntamento in programma martedì 23 novembre alle 21 con “Don Chiscotte, tragicommedia dell’arte”, una produzione StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto, con regia e interpretazione di Marco Zoppello e Michele Mori; altri appuntamenti della rassegna, nello stesso luogo, si terranno martedì 30 novembre (“Balasso fa Ruzante”), mercoledì 12 gennaio 2022 (“Oblivion Rhapsody”) e mercoledì 22 febbraio 2022 (“La coscienza di Zeno”).

All’Auditorium della Casa dell’Economia, domenica 28 novembre alle 20.30, parte la rassegna “Musica classica”: l’Orchestra laVerdi e l’Ensemble laBarocca, diretti da Ruben Jais, si esibiranno sulle note di “Bach Essential”; altri appuntamenti con la musica classica sono previsti per giovedì 16 dicembre (“Concerto di Natale”), mercoledì 19 gennaio 2022 (“I Soliste de laVerdi”) e sabato 12 marzo 2022 (“Le quattro stagioni”).

L’ultima rassegna, pensata e rivolta ad un pubblico di giovani, ha l’ambizione di sollecitare i ragazzi a “decollare” quando si crede nel progetto di sé stessi. Prende forma “Istruttori di volo”, la rassegna presso il Cineteatro Palladium che aprirà i battenti mercoledì 9 febbraio 2022 alle 21 con lo spettacolo “Io, Steve Jobs”, prodotto e realizzato dalla Compagnia Corrado d’Elia; l’altro appuntamento è previsto per mercoledì 30 marzo 2022 (“Oltre la tempesta”).

“Con grande soddisfazione – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza –, promuoviamo per questa decisiva ripartenza una programmazione teatrale ricca e di qualità, frutto di un lavoro collettivo che farà tappa in diverse location cittadine, con quasi 20 spettacoli suddivisi in ben 5 rassegne. Uno sforzo importante, che sancisce la ripresa della completa fruibilità degli spettacoli, per i quali ritornano sottoscrivibili anche gli abbonamenti, disponibili online a partire dalle 10 del 25 ottobre, ma anche (novità 2021) a partire dalle ore 10 del 27, all’Infopoint di piazza XX Settembre e alla scuola civica di musica di Villa Gomes, due sedi strategiche per chi vive o frequenta il centro cittadino e per chi transita nei pressi del civico istituto musicale di Maggianico, adiacente a due fermate del bus di linea e ad un comodo parcheggio. Ritornare a vivere la stagione teatrale in presenza è un piacere che ci siamo conquistato con i sacrifici dei mesi scorsi, per questo è importante ricordare a tutti di rispettare sempre le misure di prevenzione e sicurezza in vigore nelle sale e durante gli eventi e una particolare attenzione per i giovani con la nuova rassegna “Istruttori di volo” a loro dedicata. Vi aspetto!”.

Nei giorni delle rappresentazioni serali si potranno acquistare i biglietti dalle 20 fino ad inizio spettacolo presso la sede di svolgimento; nelle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 fino ad inizio spettacolo. L’acquisto dei biglietti presso il Cineteatro Palladium, il Teatro Cenacolo Francescano e l’Auditorium della Casa dell’Economia potrà avvenire solo mediamente pagamento in contanti.

Biglietti e abbonamenti acquistati online (sito Comune > Lecco da Vivere > Teatro della società) potranno essere ritirati presso le sedi delle biglietterie negli orari di apertura (Infopoint di Lecco, sito in piazza XX Settembre a Lecco, solo il mercoledì dalle 10 alle 14; Istituto Civico Musicale “G. Zelioli”, sito in via Carlo Gomez a Lecco, solo il lunedì dalle 14 alle 18) o la sera stessa, presso le sedi ove sono ospitati gli spettacoli.

Sono previste riduzioni per under-30 e over-65, oltre per gli allievi dell’Istituto Civico Musicale “G. Zelioli”.

Non è prevista l’assegnazione del posto numerato in piantina, il pubblico potrà accomodarsi a piacimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Lecco – Servizio Cultura e Turismo, telefonando al numero 0341 481140, oppure scrivere una mail a teatro@comune.lecco.it.