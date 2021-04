LECCO – Anas prosegue gli interventi all’interno della galleria del Monte Barro, lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà chiusa al traffico la carreggiata, in direzione Milano dal km 49,100 al km 44,400 nella notte di oggi 6 aprile dalle 21 alle 6.

Il traffico sarà deviato allo svincolo di Pescate al km 49,100 con deviazione del traffico sulle S.P. 583 e S.P. 639 e rientro sulla statale 36 allo svincolo di Civate al km 44,400.

