LECCO – Siamo un gruppo di cittadini impegnati da anni, insieme ad alcuni componenti della Rete Consiglieri Informati, sul fronte ambientale e dei Beni Comuni, con la produzione anche di vari articoli e prese di posizione pubbliche. Proprio in ragione di ciò siamo un po’ sconcertati dell’assordante silenzio che arcinote associazioni cultural-ambientalistiche (tranne rare ed apprezzabili eccezioni, una per tutte Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi) non facciano sentire pubblicamente e con grande evidenza le loro valutazioni perlomeno su 2 aspetti delicatissimi, tra i tanti, delle questioni che a vario titolo ruotano in questa delicata fase attorno al progetto del Teleriscaldamento e all’attività di Silea, la Spa pubblica, interamente ed esclusivamente partecipata dai Comuni della nostra Provincia.