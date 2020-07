MONTE OLIMPO (GR) – 1900 chilometri in due settimane, ennesima impresa di Stefania ‘Steppo’ Valsecchi che sempre in bicicletta ha raggiunto la vetta del Monte Olimpo, in Grecia, sventolando il gonfalone della città.

Questa mattina alle 8 la meta. La sportiva lecchese era partita l’11 luglio dal Lario per raggiungere Brindisi percorrendo la storica via Francigena. Da lì il trasferimento via mare in Grecia e poi nuovamente in sella sino alla Tessaglia puntando la cima più alta dell’Egeo. L’ultima notte trascorsa al rifugio a 2100 metri sul livello del mare e questa mattina, 25 luglio, l’ultimo sforzo sino ai 2917 metri d’altitudine dove secondo gli antichi risiedevano gli dei.

Con questo traguardo l’instancabile ‘Steppo’ aggiunge un’altra medaglia al suo personale albo d’oro: la traversata dell’Himalaya, quella delle Ande, poi la Mongolia, le Alpi da Trieste a Ventimiglia e a seguire il periplo dello stivale sono solo alcune delle sue imprese.