LECCO – Concluso sabato il Palio del Beato Serafino nel rione lecchese di Chiuso. La manifestazione è ritornata dopo tre anni a causa dello stop causato dalla pandemia da Covid19 con ben dieci giorni di iniziative. A organizzare l’evento la Comunità Pastorale del Beato Serafino di Chiuso che ha deciso di riproporre lo storico palio da venerdì 19 a sabato 27 con un ampio programma di proposte.

Venerdì la traversata del lago con le Lucie, le tipiche imbarcazioni del lariane. La serata è proseguita con l’aperitivo e la cena all’oratorio, seguita dal concerto del gruppo Old blues road. Sabato 20 la quarta edizione della 3 Coi de Cius la gara di corsa in montagna con in palio una pepita d’oro. I “3 Coi” identificano la peculiarità del percorso, che toccherà appunto tre mete caratteristiche della zona: Campo de Boi, Camposecco e la Rocca dell’Innominato. La splendida cornice panoramica garantisce alla gara un tocco di fascino in più. Vedi classifiche qui

Domenica la messa celebrata da monsignor Franco Cecchin nello spazio vicino alla statua del beato Serafino cui è seguita nel pomeriggio la benedizione delle fragole legate al miracolo del Beato e, alla sera la processione. Martedì 23 maggio i tornei di calcio a pallavolo con protagonista la Polisportiva 2001 con la cena insieme e l’incontro con i campioni Martina Bracchi (Picco Lecco), Mattia Padovani (Atletica Lecco) e Davide Perego (Basket Busnago).