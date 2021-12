LECCO – Successo del videoclip natalizio uscito per Natale realizzato dall’associazione Spettacolaree, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lecco dal titolo La nuova stella di Broadway, cover del celebre brano di Cesare Cremonini. Il video è stato realizzato per augurare buone feste a tutti i lecchesi, un regalo che Spettacolaree e il Comune vogliono fare a tutta la cittadinanza con l’auspicio che il 2022 sia l’anno in cui si potrà uscire definitivamente dalla pandemia e tornare a vivere in serenità.

All’interno del videoclip è presente una storia che richiama la magia del Natale: due ragazzi, in giro per le vie centrali di Lecco, si incontreranno dopo aver seguito delle strane e simpatiche ombre. Il videoclip è introdotto dalla voce dell’attrice lecchese Ancilla Oggioni, che da quest’anno coordina il gruppo di teatro adulti.

Gli attori sono due amici di Spettacolaree, Samuele Satta e Ylenia Rita Boiocchi. Nel video compaiono anche i due cantanti, Luca Rigamonti e Gaia Gianno, membri dell’associazione.

Le riprese sono state effettuate tra Pescarenico, il lungolago di Malgrate e le piazze XX settembre, Cermenati, Garibaldi e Manzoni, dove è possibile percepire la magia natalizia data dalle proiezioni, dalle luminarie, dalla pista del ghiaccio, dall’albero di Natale e dai mercatini di Natale. Altre inquadrature sono state girate in zona monumento di San Nicolò e in zona piattaforma.

La registrazione audio è avvenuta presso il Dnb Sound studio di Mandello del Lario di Andrea Donato, in audio anche la chitarra del musicista Andrea Muzio, che accompagna i cantanti per tutto il videoclip.

L’associazione ringrazia Mario Castelli per l’attrezzatura tecnica e Michele Dell’oro per le foto di backstage. La regia è stata di Daniele Esposito, mentre la troupe tecnica era formata, oltre che da Esposito per riprese e montaggio, da Davide Tagliabue aiuto regia, Andrea Gianviti organizzatore, Andrea Donato audio, Lorenzo Cavaliere supporto audio, Andrea Binda elettrico e Giacomo Pinizzotto aiuto elettrico e runner.

Tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del videoclip sono ragazzi appassionati o esperti di video che vanno dai 16 ai 30 anni. Spettacolaree, fin dalla sua fondazione nel 2017, promuove l’utilizzo delle arti del cinema, del teatro e del canto tra bambini, ragazzi e giovani, con l’auspicio che in futuro per gli iscritti ai laboratori, queste arti possano diventare un mestiere.

Il videoclip è disponibile sul canale Youtube dell’associazione e sui canali social del Comune.