SUELLO – Il sindaco di Suello Giacomo Angelo Valsecchi ha accolto il colonnello Alfonso Cipriano, direttore del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dell’Aeronautica Militare, e Marco Anemoli, delegato della XIX Delegazione Lariana Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia – CNSAS.

Incontro organizzato per effettuare alcuni sopralluoghi in vista dell’esercitazione SATER prevista per il 23-24 giugno 2021. L’esercitazione SATER è un’esercitazione congiunta di Ricerca e Soccorso organizzata dall’Aeronautica Militare in coordinamento con il Centro Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.