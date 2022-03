LECCO – Diversi interventi durante sono stati effettuati tra la tarda serata di ieri e la notte dai Vigili del Fuoco di Lecco.

A Monticello alle 20 un furgone ha preso fuoco, sono intervenute due autopompe da Lecco e Merate. A Lecco alle 21 circa il soccorso per una persona disabile al sesto piano che non rispondeva: inviate autopompa e autoscale. La persona stava bene, ma non riusciva ad aprire.

Alle 23 a Nibionno incendio di un’autovettura alimentata a GPL; in questo caso intervenute un’autopompa da Lecco e una da Erba.

Infine poco prima di mezzanotte a Lecco incidente stradale, con due autovetture che si sono scontrate in via Pasubio (quattro le persone coinvolte, compreso un bimbo di 8 anni). Sul posto un mezzo giunto dalla sede centrale del Bione.

RedCro