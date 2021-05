LECCO – Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco impegnati in una serie di interventi.

A Valmadrera alle 8:20 circa una squadra Saf è intervenuta per soccorrere un gatto rimasto su una pianta da diversi giorni, dopo averlo raggiunto è stato calato a terra e affidato ai volontari in posto. Sempre a Valmadrera, una ventina di minuti dopo, una Aps e una Autobotte sono intervenute per un incendio al forno inceneritore Silea, intervento durato fino alle 12. Negli stessi minuti una Aps del distaccamento volontario di Valmadrera è intervenuta per evacuare una famiglia rimasta chiusa in casa al secondo piano di una palazzina in vVia Strencetta.

Infine, alle 11:50 a Lecco, una Aps è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e una vettura in via Lungo Lario Cadorna, la squadra dopo aver aiutato i sanitari a soccorrere gli occupanti dei veicoli si è adoperata alla messa in sicurezza della zona di intervento.