LECCO – “Accogliamo con soddisfazione le notizie che il Governo, attraverso il ministro dell’Economia, ha reso pubbliche con la Nadef in relazione alla prossima manovra di bilancio” afferma il presidente di Ance Lecco Sondrio, Sergio Piazza.

“In particolare sul fronte delle tasse, sebbene i vantaggi si dovrebbero intravvedere solo nel 2023, l’avvio della riforma è un segnale positivo sulla strada della riduzione di una pressione fiscale che nel nostro Paese è diventata insostenibile. – continua – Bene soprattutto la previsione di proroga a tutto il 2023 del Superbonus 110% a favore dell’efficientamento energetico degli edifici. È un altro tassello importante in attesa che questo ed altri provvedimenti possano diventare strutturali. Del resto i dati raccolti a livello nazionale dalla nostra Associazione dicono che, dopo la semplificazione delle procedure, a tutto agosto si contavano più di 37mila cantieri, il doppio rispetto a quelli registrati a fine maggio. La semplificazione prima e ora la proroga determinano un quadro positivo di prospettiva, soprattutto per i lavori che richiedono un iter più complesso come quelli in ambito condominiale”.