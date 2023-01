LECCO – Nella sala Ticozzi della Provincia di Lecco l’incontro di presentazione del percorso formativo in tema di inserimento lavorativo di persone con disabilità, previsto nel progetto Supported Employment. All’incontro, fruibile in presenza e on line, hanno aderito oltre cinquanta partecipanti tra aziende, addetti ai lavori e rappresentanti di enti.

Nell’occasione, sono stati presentati i percorsi formativi rivolti alle aziende in ‘Disability Management in un’ottica di responsabilità sociale delle imprese’, promossi dalla Provincia di Lecco e gestiti dagli enti accreditati al lavoro e alla formazione in Regione Lombardia, abilitati al Catalogo provinciale per il Piano disabili: Cooperativa sociale Il Seme, in qualità di capofila, Fondazione Luigi Clerici, Umana spa, La Nostra Famiglia, Ial srl e Adecco Italia spa, con la collaborazione della Cooperativa Omnia Language e Aspoc Ets di Lecco.

Sono intervenuti il consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani con la dirigente Cristina Pagano, il coordinatore ufficio dei piani Distretto di Lecco Ruggero Plebani, il supervisore scientifico del progetto Domenico Bodega, professore ordinario Facoltà di Economia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che insieme agli enti iscritti al Catalogo provinciale per il lavoro ambito disabilità hanno presentato le proposte formative, in programma da febbraio a luglio 2023, una volta al mese il mercoledì pomeriggio.

“L’interesse riscontrato alla presentazione – ha detto il consigliere Malugani – dimostra l’attenzione alla disabilità, presente nelle aziende del territorio provinciale. La legge 68/99 viene vissuta non solo come un obbligo di assunzione di persone con disabilità, ma anche come un’opportunità e una risorsa per la crescita aziendale nell’ambito della responsabilità sociale di impresa”.