COMO – Il Tavolo per la competitività e lo Sviluppo della provincia di Como, questa mattina, ha individuato le opere infrastrutturali prioritarie per il rafforzamento delle connessioni interne dell’area vasta lariana, con evidenti ricadute per l’intero territorio in termini di mobilità locale e sostenibilità ambientale.

La coordinatrice del Tavolo per la competitività e lo Sviluppo della provincia di Como Gloria Bianchi spiega: “Il Tavolo ha individuato tre progetti infrastrutturali ritenuti prioritari, il completamento del secondo lotto della Tangenziale di Como, l’elettrificazione e la riqualificazione della linea ferroviaria Como-Cantù-Lecco, e l’ammodernamento e la regionalizzazione della Navigazione Lago di Como.