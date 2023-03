LECCO – Non si fermano le iniziative organizzate dalla Tavola lecchese per la pace. Mercoledì 29 marzo alle 21, alla Casa sul Pozzo di Lecco è previsto un incontro dal titolo “Costruire la pace: da dove si comincia?”. Ospite della serata sarà Francesco Vignarca, coordinatore nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo, associazione impegnata in diverse campagne per la promozione della pace e la riduzione degli armamenti. Nell’occasione Vignarca dialogherà con alcuni rappresentanti delle associazioni giovanili del territorio lecchese.

Giovedì 4 maggio al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, sempre alle 21, si terrà un nuovo incontro dal titolo “Il sogno dell’Europa: come si coltiva?”, durante il quale il giornalista Gianni Borsa presenterà il suo ultimo libro dedicato a David Sassoli (David Sassoli, la forza di un sogno – InDialogo).

Le due iniziative, completamente gratuite e aperte alla cittadinanza, porteranno idealmente al grande evento di sabato 6 maggio, quando si svolgerà la Marcia della Pace da Olginate a Lecco. Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di più di duemila persone, il nostro territorio sente ancora più forte il dovere di organizzare una nuova manifestazione in solidarietà con le vittime di tutti i conflitti che continuano tragicamente a devastare l’umanità e il pianeta.

“Come ricominciare a gettare semi di pace? Quali sogni possono riaccendere le energie per contrastare i conflitti armati? Ci mettiamo in ascolto e poi in cammino, perché insieme possiamo cercare nuove strade per la pace” commentano i promotori.