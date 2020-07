LECCO – Insediato oggi nella sede lecchese della Camera di Commercio il “Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco” alla presenza dei vertici delle istituzioni, delle associazioni e dei rappresentanti politici regionali, nazionali e europei.

Il Tavolo, coordinato da Lorenzo Riva – vice presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco e presieduto da Marco Galimberti, presidente dell’ente camerale -, è espressione del sistema territoriale con l’obiettivo di condividere le iniziative già avviate o di prossimo avvio da parte delle istituzioni e degli attori, e di identificare i bisogni più impellenti per definire gli interventi da mettere in atto o da programmare, in particolare alla luce delle risorse rese disponibili a livello regionale ed a livello nazionale.

Marco Galimberti sottolinea con soddisfazione: “Il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco vuole essere il luogo di condivisione del territorio nel quale analizzare le problematiche e trovare risposte unitarie per il benessere di tutti. Non sarà un Tavolo della Camera di Commercio, un Tavolo della provincia o un Tavolo di qualcuno di specifico, ma un Tavolo del territorio nel contesto del quale tutti soggetti siedono con pari dignità per trovare soluzioni comuni. Ascoltati gli interventi di oggi, sono fiducioso: si sta andando già nella giusta direzione di condivisione e crescita e, con l’impegno di tutti, sono certo si arriverà ad un momento di sintesi con azioni concrete”.

Il Tavolo per la competitività è l’evoluzione dell’iniziativa attivata dall’Amministrazione Provinciale di Lecco in risposta alla crisi del 2008. Il testimone è oggi raccolto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, unico Ente nel panorama istituzionale pubblico che rappresenta un territorio ed un sistema socio-economico sovraprovinciale.

Claudio Usuelli afferma: “Ho condiviso la scelta di affidare alla Camera di Commercio la regia del Tavolo, certo che l’azione corale porterà crescita e vantaggi per il nostro territorio lecchese. L’Amministrazione provinciale non farà mancare il suo contributo. Grazie anche all’operatività della stazione unica appaltante, daremo continuità al supporto garantito a tutte le Amministrazioni comunali per valorizzare le significative risorse che il governo regionale e nazionale hanno messo a disposizione”.

Aggiunge Lorenzo Riva: “Ci troviamo purtroppo ad affrontare un momento di estrema difficoltà dal punto di vista sia economico che sociale, e sono certo che tutti gli enti e le organizzazioni lecchesi abbiano già avviato internamente le riflessioni necessarie per riprogrammare le proprie azioni. Naturalmente ciascuno può sviluppare autonomamente progettualità, secondo la propria competenza; pur tuttavia, alcune scelte strategiche che riguardano tutto il sistema territoriale lecchese avranno maggiori possibilità di riuscita se il territorio le presenterà unito alla Regione e alle altre Istituzioni. Il percorso avviato oggi è un’azione operativa e concreta organizzata per gruppi di lavoro, con l’obiettivo di formulare interventi da sottoporre come sistema territoriale”.

Partiranno da subito tre gruppi di lavoro: il gruppo “Riparti Lombardia“, coordinato da Antonio Peccati, che andrà ad analizzare le iniziative e i progetti da presentare alla Regione per accedere allo stanziamento di 3 miliardi di euro per misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale, il gruppo “Bandi Emblematici maggiori Cariplo“, coordinato da Daniele Riva , che cercherà di fare sintesi su tutti i progetti e le iniziative a favore dello sviluppo culturale, economico e sociale che il territorio lecchese vorrà presentare a Fondazione Cariplo per i finanziamenti del 2021, e il gruppo “Giochi Olimpici 2026“, incaricato di analizzare le iniziative e gli interventi utili da sviluppare in vista dei giochi invernali che si terranno nel 2026 affinché il territorio non sia ambito di mero passaggio ma di attrattiva per viaggiatori e appassionati.

Il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco si riunirà di nuovo il prossimo 14 settembre.