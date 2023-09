LECCO – Sabato 23 settembre alle 21 l’auditorium del centro civico Sandro Pertini di via dell’Eremo 28 apre le porte alla città con uno spettacolo teatrale, evento conclusivo della giornata Germanedo al centro.

La sala polifunzionale vedrà infatti la messa in scena di “Quello che non sono“, la prima produzione originale di Loop Teatro, compagnia teatrale milanese indipendente fondata da Alessandro Guetta, Sara Vitrani e Nicholas De Alcubierre. La data di Lecco segue la tappa di Milano (febbraio) e Roma (luglio).

L’accesso all’evento è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria a questo collegamento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani del Comune di Lecco al numero 0341 493790 o via mail a informagiovani@comune.lecco.it.

Sinossi

Marco, Luca e Martina sono figli della loro epoca e portano con sé tutti i difetti che la caratterizzano: disinformazione, dipendenze, approssimazione e mancanza di scopo. Vorrebbero essere altro, ma sono esattamente ciò che non vorrebbero essere. Sono sostanzialmente tre falliti che cercano una via d’uscita. Questa opportunità si presenta con l’arrivo del primo social network per accedere al metaverso: MetaSec. In un mondo la cui complessità aumenta giorno dopo giorno, MetaSec è davvero la soluzione per vivere una vita “come vogliamo noi” e diventare tutto ciò che in realtà non siamo? Siamo pronti per questo?