LECCO – È di questa settimana la notizia di un importante contributo alla campagna di raccolta fondi per il rilancio del Teatro della Società collegata al secondo lotto d’interventi. La donazione, pari a 50.000 euro, depositata sul conto corrente di Fondazione comunitaria del Lecchese dedicato al Fondo per il rilancio del Teatro della Società di Lecco, è stata elargita da un soggetto privato, una nota azienda lecchese di rilievo internazionale.

“Ringrazio sentitamente il donatore, che ha preferito restare anonimo, per quello che è il primo generoso contributo per il rilancio culturale della Città. La pronta risposta di questa azienda ci fa confidare in un possibile percorso in cui altri soggetti privati potranno partecipare alla rinascita del nostro Teatro e alla costituzione del futuro soggetto gestore dello stesso. Un ringraziamento alla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus per il suo ruolo strategico”, è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

“Siamo felici di contribuire alla riapertura del Teatro di Lecco, edificio storico della nostra città e importante centro di aggregazione e diffusione della cultura. Grazie all’impegno e al lavoro di tutti i nostri collaboratori che ci permettono di sostenere questa importante iniziativa del Comune di Lecco, che contribuirà alla valorizzazione e al rilancio del territorio lecchese”, afferma l’amministratore delegato dell’azienda donatrice.

Con questa donazione il totale della raccolta fondi per il secondo lotto di interventi del Teatro della Società di Lecco ammonta a 128.500 euro, così suddiviso: 126.700 euro sul Fondo per il Teatro Sociale di Lecco, 1.800 euro attraverso Art Bonus. I fondi raccolti finanzieranno il restauro delle decorazioni ottocentesche portate alla luce nel ridotto e nel foyer, dei palchetti, delle porte e del sipario storico, i nuovi corpi illuminanti e delle nuove sedute per la platea. I lavori comporteranno un investimento complessivo di 3 milioni e 460 mila euro e consentiranno di restituire alla collettività un piccolo gioiello della città Lecco, patrimonio di storia e cultura per tutta la comunità lecchese. Per aderire alla campagna di raccolta fondi ed effettuare la propria donazione, è possibile avvalersi della modalità Art Bonus – Comune di Lecco – Teatro della Società o contribuire attraverso il Fondo per il rilancio del Teatro della Società di Lecco costituito presso la Fondazione comunitaria Lecchese. A questo collegamento tutte le specifiche.

Proseguono, inoltre, anche le visite guidate al cantiere del teatro: lo scorso fine settimana, in occasione della festa di Lecco, gli accessi alla struttura sono stati 190: salgono, così, a 800 le visite totali.

LEGGI ANCHE