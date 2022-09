LECCO – La volta del Teatro della Società di Lecco è tornata al suo splendore. L’affresco del Sora è stato bonificato dall’amianto e rimesso al suo posto, ed è sicuramente una buona notizia nella travagliata vicenda del teatro cittadino chiuso ormai da oltre cinque anni.

Si era dibattuto a lungo se, per proteggere artisti e spettatori dalle particelle tossiche, fosse stato meglio incapsulare la volta oppure rimuoverla e bonificarla, il Comune scelse questa seconda opzione e così è iniziato l’iter per “ripulire” il “Teatro della vita“, dipinto realizzato in acrilico negli anni ’70.

Per quanto riguarda l’edificio, in via di ristrutturazione, i lavori procedono ma la loro conclusione non sarà immediata.