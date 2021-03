LECCO – Dalla giornata di ieri, e più massicciamente da oggi 23 marzo, diversi smartphone Android hanno problemi con alcune App.

Le Applicazioni si bloccano, con l’impossibilità di essere aperte, tra queste Gmail, Chrome, Google, Meet ecc… Google ha già diffuso in rete gli aggiornamenti per risolvere i disagi, ma per anticipare la risoluzione del problema si può anche intervenire seguendo queste istruzioni.

Il componente incriminato sembra essere Android System WebView e va aggiornato o disinstallato.

Per farlo basta aprire l’App “Play Store”, nella casella di ricerca cercare “Android System WebView” e come una normale App, scegliere di aggiornare.

Se proprio fosse possibile aggiornarla, la si può disinstallare e poi, dopo aver riavviato il telefono, installarla nuovamente.

Alcuni smartphone Android invece non hanno questi problemi perché questa App non è installata o non è compatibile con la versione Android installata nell’apparecchio.