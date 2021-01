MILANO – Da questa mattina diversi utenti Vodafone e Ho Mobile segnalano disservizi e un down della rete che riguarda soprattutto il traffico dati in 4G, e ciò rende difficoltoso se non impossibile navigare in internet dal proprio apparecchio.

All’origine del problema un guasto registrato durante la notte con conseguenze su gran parte del nord Italia. I tecnici sono al lavoro per ripristinare quanto prima la copertura.