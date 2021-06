VALMADRERA – L’Assemblea Intercomunale di Silea (con maggioranza pari al 92,97% dei presenti) ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina di Varese Risorse quale promotore della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco sulla base degli impegni formalizzati dalla stessa Varese Risorse in merito alle migliorie tecniche, ambientali ed economiche richieste dalla precedente assemblea del 18 marzo 2021.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà ora recepire nel contratto di concessione, nelle forme maggiormente tutelanti per Silea e in coordinamento con le amministrazioni interessate, tutte le proposte migliorative e gli impegni assunti da Varese Risorse, tra i quali in particolare il piano di decarbonizzazione, la variante progettuale necessaria a massimizzare il prelievo di energia termica dal termovalorizzatore nel periodo di vigenza dell’attuale A.I.A., nonché la progettazione di ulteriori soluzioni impiantistiche alimentate da fonti esclusivamente non fossili, in aggiunta all’utilizzo di biometano, per il periodo successivo alla scadenza dell’attuale A.I.A.

Il Consiglio di amministrazione di Silea potrà inoltre procedere alla definizione dei patti parasociali e dello statuto della società di progetto, la cui costituzione dovrà essere approvata nella prima seduta utile dell’assemblea dei soci.