LECCO – È tempo di lauree magistrali al Polo di Lecco del Politecnico di Milano; martedì 28 aprile 71 laureandi sosterranno il loro appello in modalità a distanza.

Ecco l’elenco dei laureati magistrali:

• Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Matteo Benedetto Alaimo, Andrea Federico, Filippo Giorgi

School: cultura, sport, senso civico. Riqualificazione architettonica ed energetica dell’ambito scolastico sportivo Campus Kid di San Lazzaro di Savena (BO) con l’uso di sistemi prefabbricati in legno e acciaio

Federico Antonelli, Andrea Giuseppe Di Stefano, Gloria Papetti

cinque/A – Kids Factory: Recupero del ceramificio Ponte a Laveno-Mombello e progettazione di una scuola dell’infanzia innovativa

Carolina Barbetta, Marco Miotti

SEED Project. Centro di innovazione tecnologica per Cascina Merlata

Andrea Bonomi Boseggia, Simone Pradella

Mosaico: strumenti per la valutazione e la riqualificazione del patrimonio scolastico

Giuseppina Valentina Cavallaro, Erica Gasperi, Alessandra Maria Emma Rusconi

Demetra Olympic Village – Studio di elementi modulari prefabbricati in paglia e applicazione al Villaggio Olimpico di Cortina 2026

Giulia Citterio, Ilaria Mularoni, Giacomo Sarra

Re-Move Lecco. Progetto di rigenerazione urbana dello scalo ferroviario di Lecco. Recupero e ampliamento dell’edificio ex Ferrhotel per mezzo di tecniche DfMA.

Benedetta Colacurcio, Ludovica Sassi

Saving Neverland. Farini: recupero di un territorio fragile

Giorgio Curmà, Mattia Ghisleni, Luca Mangili

Wireframe: Progetto di un mercato alimentare nel middle ground della Cina sud-orientale a funzionamento passivo e con l’impiego di materiali naturali locali

Arianna Dessi, Roberto La Russa

Innovazione nelle tipologie edilizie residenziali nei contesti ad alta densita’. Progetto di una shared–house nel quartiere Central di Hong Kong.

Stefano Dell’Oro

La valle incantata, Arte Sella: progettazione di spazi ricettivi e per la musica con tecnologie del legno

Jihane El Alami, Pierre Estève, Michel Jose Fernandes Ramos

Un’architettura che guarda il suo contesto

Giuseppe Galbiati, Fortunato Medici

Metodologie d’intervento per la valorizzazione del patrimonio architettonico moderno.

Federica Longoni

Green Age: residenze senior 2.0

Renato Magni

Suzugami Center. Progettazione di un centro polifunzionale all’interno del campus di Hiyoshi

Marco Meli

L.A.B.: Laboratorio d’Arte Bresciano. Recupero e rifunzionalizzazione dell’area degli ex Magazzini Generali di Brescia

Quentin Mouly, Axel Jacques Michel Pindeler, Stéphane Sueur

Berlin Architecture Museum – Sistemi modulari d’involucro per il controllo della luce naturale in ambienti espositivi

• Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Ravi kumar

Review study for engineering application of aluminium alloys to heat resistant component. Case of light weight brake discs

Elisa Buffa

LES simulation of turbulent wind around a squared cylinder, employing the lattice Boltzmann method

Marco Conca

Design and testing of a 3D printed holding system for a quartz crystal microbalance for Space

Marco Giovanni Corti

Optimal structural design of the MicroMED dust analyzer

Sudhir Kumar Kondepati

A numerical model for bone damage

Milutin Kostovic

Testing of polymers printed with multi-material fused deposition modeling technology and their application in the field of veterinary medicine

Arun Paul

Literature grounded Portfolio approaches to Procurement in EPC industries

Nader Riman

A new type of Variable Stiffness Actuator using a Continuously Variable Transmission: mechanical and control design

Federico Tocchetti

Analysis and development of a ventilation adapter prototype’s for snorkelling and scuba diving for laryngectomy patients

Kishan V Upadhye

Reduction of magnetic permeability in low alloyed carbon steel for the production of three-pole cables armor

Stefano Viganò

Numerical and experimental approach for the design and validation of solution to protect works of art from vibration during transport

• Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Ginevra Bischi

Estimation of illicit waters in sewer systems by combined measurements of flow rate and temperature

Mattia Colombi

Design of an R.C. building according to Static, Dynamic and Robustness Approaches

Cristian Del Re

Interaction between rock bolt and weak rock in mine tunnel

Carlotta Ferraro

Circular Water Management: co-design process towards the development of Action Plans

Chiara Gerosa

Satellite imagery and GIS to assess urban expansion from a risk perspective. The case of Naples

Sina Kian

Neyman-Scott Rectangular Pulses model’s calibration for fine-resolution rainfall data

Gabriele Mocchi

Interaction between rock bolt and weak rock in mine tunnel

Aref Rizehbandi

Estimation of stream flow based on a combination of hydraulic modeling and data assimilation

Kavitha Sreenivas

Analysis of Drivers’ Behaviour and related Risk in Traffic Safety

Andrea Superti

Post disaster damage data collection systems. A critical overview focusing on the case of rasda, the database of the Lombardy Region

Alessandro Valenti

Estimation of illicit waters in sewer systems by combined measurements of flow rate and temperature

Hiva Viseh

Assessing Criticality in Subway Networks for Risk Prevention Through Topological Performance Indices

Ezzeldin Zoromba

Design and simulation of shake table tests with dissipative and repairable steel-concrete composite frames

• Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Sofia Bigoni, Gabriele Dall’Anese, Gabriele Mansueto

Visions for mountain areas revitalization: Lecco Experience and the Piani d’Erna Mountain Gate

Tatiana Iamanova, Ahmed Moustafa Ali Mohamed, Helia Rasouli

Hustle Hub (Youth housing design)

Dionysios Kavvadias, Cora Pinto, Fanouria Tsamadia

BI[BLI]OPHILIA_The design of a public library in Hyde Park, London

Amrita Sabhapathy

WellnessVille: A New Paradigm For Wellness Development In Salford, UK

Cristiane Salau Da Silva

Valorization of Villa Facchi in Casatenovo

Shohei Yamashita

Re-stadium: Rethinking sports facilities for adaptive reuse