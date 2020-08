MILANO – Diramata dalla protezione civile regionale l’allerta per temporali forti – arancione sul nostro territorio – valida dalle 18 di questa domenica 16 agosto. Condizione di maltempo che si prolungherà almeno per tutta la giornata di domani, lunedì 17.

La protezione civile ha stabilito anche un codice giallo su Lario e Brianza per rischio idrogeologico e rischio idraulico, e un codice giallo per temporali su diverse altre aree della Lombardia.

SINTESI METEOROLOGICA

Un vortice di bassa pressione posizionato tra Francia e Inghilterra comincia a far affluire correnti più fresche e umide occidentali, con conseguente aumento della probabilità di rovesci e temporali su buona parte della regione.

Nel dettaglio, dopo le precipitazioni della mattinata odierna, si attende la formazione di nuovi rovesci e temporali a partire dal pomeriggio di oggi 16 agosto, in forma isolata su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento in prima serata dei settori di pianura centrali e meridionali. Nel corso della serata è altresì probabile la formazione di forti temporali in forma più diffusa sui settori nord-Occidentali, con possibile carattere di persistenza sulle medesime aree nel corso della notte e della successiva mattinata. Allo stesso tempo aumenterà la probabilità di temporali in maniera diffusa su Alpi e Prealpi e in forma più isolata sul resto della regione.

Nel pomeriggio di domani, lunedì 17, i fenomeni saranno maggiormente probabili sui settori prealpini e di pianura, localmente anche forti.

Per martedì 18 si prevedono ancora condizioni di instabilità su settori alpini, prealpini e soprattutto su pianura centroorientale, con possibilità di temporali anche di forte intensità.