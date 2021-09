MILANO – La protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo per temporali forti, rischio idraulico e rischio idrogeologico valida sulla quasi totalità della Lombardia. Livello di guardia ordinario, sarà valido dal pomeriggio odierno sull’area lariana, dalla notte o dalla mattina di domani 16 settembre sugli altri territori.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la giornata di oggi 15 settembre, l’avvicinamento da Ovest di un’ampia bassa pressione, attualmente ben strutturata da Francia e Penisola Iberica, determina un continuo afflusso di correnti umide sud-occidentali via via più instabili.

Nel dettaglio, attesi dal pomeriggio rovesci sparsi e isolati temporali su Alpi e Prealpi, specie settori occidentali, con probabilità di temporali in crescita con il passare delle ore e in particolar modo durante la serata. Sulla pianura attività convettiva assente, al più sporadica sulla pianura occidentale. Possibilità di rovesci e temporali con carattere di persistenza, con possibili cumulate locali superiori a 30 50 mm/6 ore sui settori di Nord-Ovest. Su Appennino Pavese possibili raffiche di vento da Sud (possibili fino a 70 km/h) nel corso del pomeriggio.

Per la giornata di domani 16 settembre, previsto l’ingresso dell’area depressionaria proveniente dalla Francia con moderato afflusso di aria fredda in quota. Giornata nel complesso perturbata su Alpi e Prealpi, probabile attività temporalesca nel pomeriggio anche sulla pianura. Nel dettaglio, possibilità di rovesci e temporali anche persistenti nelle prime ore della notte su Alpi e Prealpi, specie settori occidentali. In mattinata precipitazioni a carattere di rovescio, anche persistente, in generale sui settori prealpini.

Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi possibili su gran parte della regione. L’attività temporalesca sarà accompagnata in particolare da precipitazioni intense e in qualche caso da grandine di dimensioni medio-piccole. Sussiste ad oggi ancora una elevata incertezza riguardo le zone che saranno maggiormente interessate da attività convettiva, specialmente nella seconda fase tra il pomeriggio e la sera. Localmente saranno comunque possibili accumuli oltre i 30-50 mm/6 su tutta la fascia prealpina e di alta pianura, da confermare valori di pioggia cumulata anche più elevati per la possibilità di linee temporalesche semistazionarie. Per l’intera giornata rinforzi di vento da Sud e raffiche in quota su Appennino Pavese, nel pomeriggio anche su Pianura Occidentale.

Tendenza per 17 settembre: residue precipitazioni nella notte sui settori centrali e orientali. Nel pomeriggio possibile formazione di locali rovesci o temporali su Prealpi e Appennino.