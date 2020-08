LECCO – In occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e del referendum confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari, indetti per domenica 20 e lunedì 21 settembre, tutti gli elettori sono invitati a controllare la propria tessera elettorale.

Se gli spazi per la certificazione di voto risultano tutti timbrati, occorre richiedere una nuova tessera per votare.

I cittadini possono rinnovare la tessera sin da ora, evitando così le code che si creano negli uffici nei giorni precedenti le elezioni. Per ottenere la nuova tessera elettorale, è necessario presentarsi all’ufficio elettorale con la tessera da sostituire e un documento d’identità in corso di validità, per il rilascio immediato della nuova tessera e la restituzione di quella vecchia. L’accesso all’ufficio Elettorale avviene su appuntamento telefonando ai numeri 0341 481.295 – 414 – 430 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.lecco.it.

L’ufficio elettorale è aperto da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e in via straordinaria venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 9 alle 18 e domenica 20 e lunedì 21 settembre per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla tessera elettorale, all’interno del sito istituzionale del Comune di Lecco.