LECCO – Frutto del protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Lecco, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, nasce un nuovo sportello informativo gratuito sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), ovvero la possibilità che ogni cittadino ha di esprimere la propria volontà nel merito delle terapie e dei trattamenti sanitari che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni per sé o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.

La redazione delle proprie DAT, facoltà istituita con la Legge 219 del 2017, è libera e volontaria. Può essere effettuata da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere attraverso un atto pubblico notarile, una scrittura privata autenticata o una scrittura privata non autenticata da consegnare personalmente all’ufficio di stato civile del comune di residenza. Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Per conoscere quali siano le possibilità offerte dalla legge, acquisire la consapevolezza necessaria alla redazione delle proprie volontà in materia e mantenersi aggiornati, lo sportello gratuito sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento “Di’ la tua” rappresenta un un’occasione da non perdere.

“Una collaborazione – spiega il sindaco di Lecco Virginio Brivio – che ci consente di, è proprio il caso di dirlo, lavorare insieme su di un fronte tanto importante, in termini di autodeterminazione, quanto delicato, per la complessità degli aspetti da conoscere e valutare, all’atto di una scelta che deve essere assolutamente

informata e consapevole. Lo sportello che sarà attivato all’ospedale Manzoni di Lecco si aggiunge, in termini di servizio informativo gratuito alla cittadinanza, ai numerosi sportelli avviati con successo in questi anni in municipio, in collaborazione con le realtà del territorio che si occupano dei diversi temi trattati. Concludo ringraziando i professionisti dell’Asst e dell’Omceo di Lecco che metteranno le loro competenze al servizio di questa nuova importante iniziativa”.

“Questa iniziativa – commenta Paolo Favini, direttore generale dell’Asst di Lecco – sostiene concretamente la possibilità che i cittadini possano esprimere attraverso il “testamento biologico” la propria volontà rispetto alle cure che ricevono, o che potranno ricevere, anche quando non fossero più in grado di prendere decisioni o non le potessero esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. Mi pare proprio che l’accesso a questo servizio, che reputo di grande civiltà, corrisponda alla Legge che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. Ultimo e non ultimo, ringrazio il personale sanitario che ha aderito con entusiasmo a questo progetto”.

“L’Ordine del Medici di Lecco è orgoglioso di contribuire ad accompagnare i cittadini che lo desiderano a compiere in modo ragionato una scelta tanto importante per il proprio futuro – aggiunge il presidente dell’Ordine Pierfranco Ravizza -. Questa iniziativa costituisce uno dei molti modi con cui la comunità dei medici intende essere vicina ai cittadini nella gestione della salute, aiutandoli ad affrontare con la massima consapevolezza le scelte innanzitutto di salute e, quando necessario, di cura. Tengo a sottolineare l’importanza, per il cittadino, di cercare supporto presso i professionisti della salute, che malgrado le tante chimere fornite dagli strumenti di informazione, soli possono assisterli adeguatamente nel proprio specifico percorso di cura”.

“Di’ la tua” sarà operativo a partire dal prossimo 4 marzo all’ospedale Manzoni di Lecco. L’attività sarà svolta presso il Poliambulatorio (piano 0 – settore arancio, stanza 24) nella giornata di mercoledì dalle 16 alle 18 con periodicità quindicinale per un totale di sei persone al mese (tre persone a seduta – durata della consulenza 40 minuti ciascuna). La prenotazione per l’accesso allo sportello è a cura della segreteria dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle ore 12, contattando il numero 0341/364956.