LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti nel corso della notte per un grosso incendio di un appartamento/tetto in via Baracca (zona Caleotto), a causa del quale due persone sono state trasportate in ospedale.

Una di loro, un uomo in quel momento allettato, è al ‘Niguarda’ di Milano in condizioni gravi per le ustioni riportate.

IN PAGINA LE FOTO DELL’INCENDI

Le squadre dei pompieri sono giunte sul posto con cinque automezzi (due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro per il trasporto delle bombole).

L’intervento – riferisce il Comando del Bione – è durato circa otto ore. Enormi i danni all’abitazione che per ordine del Comune è stata sgomberata essendo giudicata inabitabile.