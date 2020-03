LECCO – Poche parole, in momenti come questi non serve l’inchiostro, bastano le azioni come la pizza sospesa da Rida per gli infermieri o come questo pomeriggio hanno fatto i tifosi del Lecco.

Col campionato fermo e lo stadio deserto, la Curva Nord ha appeso uno striscione all’ingresso dell’ospedale ‘Manzoni’ e il tifo non è per gli atleti in maglietta e calzoncini ma per i professionisti in camice.

IN QUESTI GIORNI NERI

MEDICI E INFERMIERI EROI VERI

NON MOLLATE