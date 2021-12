LECCO – Il giudice sportivo ha multato per 500 euro la Calcio Lecco a causa di un petardo fatto esplodere sugli spalti durante la gara tra i blucelesti e il Seregno.

Domenica pomeriggio i lecchesi erano ospiti dei brianzoli – gara finita 1-4 per i ragazzi di De Paola – ed al minuto 24 del secondo tempo una forte esplosione si è alzata dal settore riservato agli ospiti.

Catalogato come “fatto violento e contrario alle norme in materia di ordine e di sicurezza integrante pericolo per l’incolumità pubblica”, il giudice sportivo ha sanzionato la società al pagamento di 500 euro.

RedSpo