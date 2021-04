LECCO – L’immancabile classifica di Youtube con i dieci video più cliccati: ecco la sintesi di quelli più visti contenenti la parola “Lecco”.

Primo in classifica, il crollo del viadotto del 29 ottobre 2016, tragico ma molto visto. Il video è stato diffuso dall’Anas e conta oggi 397.418 visualizzazioni.

A seguire, il Coro “Grigna” sezione A.N.A. di Lecco e la fanfara dei bersaglieri per le vie del centro storico a Sciacca (sembrano secoli fa, ma era soltanto il 2018).

Al quarto posto, con ben 228.724 visualizzazioni, il video della transumanza che ha fatto scalpore. Forse perché eravamo ancora tutti chiusi in casa a guardare compulsivamente video sugli smartphone – anche se, dopo un anno, la solfa è rimasta sostanzialmente la stessa -, o forse perché la transumanza lecchese non è mai stata ripresa in modo così sensazionale. Fatto sta che quel momento, uno dei più rappresentativi del 2020 lecchese, è ufficialmente in pole position nella top ten.

A seguire Guglielmo Colombo che fa il bersagliere e poi lui, Lambrenedetto – l’influencer local (consigliamo il delizioso canale Youtube) con la sua imperdibile t-shirt con tanto di aquila ben visibile e mezza bandiera tedesca, che commenta le condizioni – pessime – dell’asfalto sulle strade lecchesi ad alta percorrenza. Un must.

Conclude in bellezza il video dell’amichevole Lecco-Inter di qualche anno fa – perché fa sempre bene ricordare i bei momenti di gloria.

