LECCO – Vince 2-0 il Lecco nell’amichevole con la Reggiana finalmente davanti ai suoi sostenitori tornati dopo ad affollare gli spalti del Rigamonti-Ceppi (sotto, lo striscione della curva che saluta Marco Moleri dopo il prematuro addio al calcio giocato).

La cronaca. Primo tempo con afa e 0-0, i blucelesti sbloccano nella ripresa con Masini che al 12′ realizza di testa sugli sviluppi della punizione di Giudici.

Dopo vari tentativi degli ospiti (traversa al 23′), il raddoppio giunge a 1′ dal termine: rigore respinto dal portiere Venturi su Mastroianni, in grado però di siglare il 2-0 proprio dopo il tocco dell’estremo difensore avversario.

Bene il Lecco contro una squadra reduce dalla Serie B e di buone prospettive. Test del team di Zironelli conclusi con un bilancio cospicuo frutto di tre vittorie contro Atalanta Primavera, Leon e Reggiana e il pareggio con la Casatese.

Infine, la gara tra AlbinoLeffe e Lecco valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C si disputerà domenica 22 agosto 2021 alle 17.30 (e non più sabato 21 agosto come precedentemente stabilito) allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola.

RedSpo

–

LECCO-REGGIANA 2-0

(Primo tempo 0-0)

LECCO (3-4-3): Pissardo ( 1′ s.t. Ndiaye); Battistini, Marzorati (1′ s.t. Merli Sala), Enrici; Masini (37′ s.t. Zambataro); Lora (1′ s.t. Lakti), Kraja (14′ s.t. Malinverno), Giudici (14′ s.t. Purro); Buso (20′ s.t. Tordini), Petrovic (14′ s.t. Mastroianni), Iocolano (37′ s.t. Haidara).

All. Zironelli

REGGIANA (3-4-3 iniziale): Venturi; Luciani, Contessa, Rozzio; Rossi, Cauz, Libutti, Del Pinto; Zamparo, Radrezza, Neglia.

Allenatore: Diana

MARCATORI: Masini (LC) 57′, Mastroianni (LC) 89′

ARBITRO: Brozzoni di Bergamo