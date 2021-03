LECCO – Dopo un anno di stop dovuto all’emergenza Covid-19, Monti Sorgenti torna nel maggio 2021 con una veste speciale tra digitale e presenza, tra tecnologia e natura. La manifestazione organizzata dal Cai Lecco, in collaborazione con la Fondazione Cassin e il Gruppo Ragni della Grignetta, celebrerà la sua X edizione con un programma che garantirà lo svolgimento in qualsiasi condizione.

Alpinismo, ambiente, arte, musica e cultura faranno da perno ad eventi che come ogni anno porteranno la montagna in città, e stavolta direttamente nelle case grazie alla possibilità di assistere agli eventi in diretta streaming e ai contenuti multimediali fruibili da remoto.

Tra le novità che saranno in campo per la X edizione ci sono la street art in parete, la diretta streaming per gli incontri con personaggi di spicco, e appuntamenti digitali periodici che ogni settimana regaleranno un film in esclusiva e un appuntamento con un’escursione da ripetere ognuno con i propri tempi e modi, legandosi a Monti Sorgenti con il filo invisibile del nuovo hashtag #condivivila.

“La pandemia, come per tutte le attività, ci ha costretto a riformulare la manifestazione puntando su spazi il più possibile all’aperto e ad un incremento degli avvenimenti online – spiega Emilio Aldeghi, coordinatore della manifestazione – Siamo convinti di aver trovato una formula convincente e dinamica capace di coinvolgere diversi interessi e fasce d’età, parando i colpi di un’eventuale lockdown con alcuni eventi di particolare interessa in diretta streaming”.

Tra questi, il convegno del Cai Lombardia dedicato ad alpinismo e arrampicata che avrà come protagonisti Matteo della Bordella, uno degli alpinisti più apprezzati a livello internazionale e presidente del Gruppo Ragni di Lecco, l’astro nascente dell’arrampicata Federica Mingolla, e la storica presenza di Silvio Gnaro Mondinelli.

Per aggiornamenti, segui @Montisorgenti sui canali Social e il sito www.montisorgenti.it.