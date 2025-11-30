TORNA “MUSICA NEGLI OSPEDALI”: CONCERTO DI NATALE AL MANZONI DI LECCO

LECCO – Ritorna a Lecco la rassegna “Musica negli Ospedali”, un’iniziativa che negli anni ha saputo trasformare gli spazi sanitari in luoghi capaci di accogliere non solo la cura, ma anche la bellezza e il conforto della musica dal vivo. L’edizione 2025 si apre con un appuntamento speciale: il Concerto di Natale dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 18.30 presso la cappella dell’Ospedale Alessandro Manzoni.

Il progetto, promosso dall’Associazione Musicale TEMA insieme al Rotary Club Lecco Manzoni e in collaborazione con ASST Lecco e il Dipartimento Oncologico, fa parte del network nazionale Donatori di Musica. L’obiettivo è semplice e profondo: offrire ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari un momento di sollievo, serenità e vicinanza attraverso l’arte musicale. Un gesto che restituisce all’ospedale una dimensione più umana, capace di accogliere non solo il dolore, ma anche la speranza.

Il concerto natalizio proporrà celebri pagine del repertorio classico insieme ai tradizionali brani del periodo, creando un’atmosfera calda e partecipata. L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile, accompagnerà il pubblico in un percorso musicale pensato per parlare al cuore prima ancora che all’orecchio. Al termine dell’esibizione è previsto un piccolo momento conviviale con brindisi e dolce natalizio, per condividere insieme lo spirito delle feste in un contesto inusuale ma profondamente significativo.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Un invito rivolto a tutti, perché la musica — anche in ospedale — può diventare un gesto di cura, un ponte tra le persone e un segno concreto di attenzione verso chi attraversa momenti difficili. Con questo concerto, Lecco rinnova una tradizione che unisce cultura, solidarietà e comunità, confermando quanto l’arte possa essere parte integrante del percorso di benessere di ciascuno.