LECCO – Infortunio mortale sul lavoro questa mattina intorno alle otto alla Mab – Metallurgica Alta Brianza in viale Giacomo Brodolini a Lecco: un operaio di 27 anni ha perso la vita per cause ancora in corso di accertamento.

Inutili purtroppo i soccorsi, intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco del vicino comando del Bione. Il giovane lavoratore avrebbe riportato secondo le prime informazioni un trauma cranico gravissimo, risultato purtroppo fatale.

La MAB fa parte dello Steelgroup (con CB, FAR, ITA) ed è specializzata nelle barre in acciaio trafilate a freddo; tra i clienti i settori dell’automobilistico, bulloneria, ferramentistica, carpenteria e macchinari per applicazioni industriali. Ha celebrato proprio nel 2019 i suoi 70 anni di attività; occupa 66 dipendenti e ha una produzione di circa 60mila tonnellate annue.

Lo stabilimento di Lecco dispone di 32.000 mq coperti con un magazzino da 20.000 tonnellate di prodotto finito e oltre 1.500 articoli.

