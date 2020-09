LECCO – Consegnate da Linee Lecco le mascherine che il Comune distribuirà a bambine e bambini di tutte le scuole dell’infanzia e agli studenti delle scuole dell’obbligo cittadine, pubbliche e paritarie.

L’assessore all’Istruzione Clara Fusi ha confermato all’amministratore unico della società dei trasporti Mauro Frigerio che le mascherine verranno consegnate alle scuole a partire da lunedì 7 settembre così da esser nella disponibilità degli istituti nel primo giorno di attività.

Inoltre Linee Lecco ha consegnato anche le tessere per i docenti delle scuole dell’obbligo da utilizzare per gli spostamenti gratuiti sui mezzi di LineeLecco per attività didattiche fuori sede. Il progetto di collaborazione con Palazzo Bovara prevede che un massimo di 26 allievi e due docenti per ogni singola corsa possano utilizzare gratuitamente i bus di Linee Lecco per visite a musei, mostre, parchi etc. per tutto l’anno scolastico.