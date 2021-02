LECCO – Prosegue l’attività di monitoraggio del Tavolo di coordinamento prefettizio per il raccordo degli orari scolastici e di quelli del servizio di trasporto pubblico locale.

In un contesto di complessiva tenuta dell’articolato sistema, preminente attenzione è stata riservata negli ultimi incontri alla direttrice ferroviaria Colico-Lecco poiché le principali criticità sono state riscontrate rispetto all’orario di ingresso delle 9:40 per gli studenti che provengono dall’area dell’Alto Lago.

È in corso un celere approfondimento sul numero reale degli studenti che utilizzano le specifiche corse, quantificazione complicata dalla variabilità degli orari settimanali predisposti dagli istituti scolastici per garantire il 50% della didattica in presenza. Acquisiti gli esiti della verifica, che richiede anche la collaborazione delle famiglie, il competente ufficio regionale, in accordo con Atpl e Trenord, attiverà a stretto giro le necessarie corse aggiuntive di autobus.

Sono state inoltre affrontate le criticità relative alle esigenze di trasporto degli studenti in arrivo a Calolziocorte da Lecco per le quali sono state proposte soluzioni viabilistiche che consentano la decongestione del traffico in area urbana e sono state introdotte delle corse aggiuntive relative all’orario delle 13.

Per l’istituto Villa Greppi di Monticello Brianza sono state attivate n. 2 corse aggiuntive rispetto all’orario delle 9.40 per gli studenti che provengono dai comuni di Nibionno e dalla provincia di Monza Brianza. I Comuni di Lecco, Calolziocorte, Monticello Brianza e Valmadrera, presenti al tavolo, hanno confermato il complessivo funzionamento del sistema approntato.

“Tra qualche giorno torneremo a confrontarci sulle residue questioni ancora aperte e cominceremo a programmare un incremento della didattica in presenza che per ora resta al 50% ma che è intenzione di tutti implementare fino al 75%” ha commentato il prefetto Castrese De Rosa.