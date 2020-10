LECCO – Non si sono ancora concluse le indagini sull’incidente mortale del 22 settembre scorso in zona Canottieri a Lecco. Natale Dell’Oro, 84enne residente in città, venne investito da un giovane di Monticello Brianza alla guida di una Volkswagen Polo e dovrà rispondere per omicidio stradale.

L’uomo stava attraversando la strada che costeggia il lago. La polizia stradale ha eseguito i rilievi e con ogni probabilità la Procura vorrà aggiungere alle informazioni anche una perizia che chiarisca la velocità dell’auto e la distanza dalle strisce.