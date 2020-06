TIRANO (SO) – Ritardi di qualche decina di minuti per i treni della mattina sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. A causare i disagi due diversi guasti entrambi localizzabili a Tirano, il primo episodio a uno scambio in stazione, successivamente a un passaggio a livello. Qualche disagio dunque per i passeggeri in partenza dalla Valtellina delle 6.12 e delle 7.12.

Problemi anche per il treno delle 6.06 da Lecco diretto a Sondrio per un guasto al sistema di chiusura delle porte di alcune carrozze. Imprevisti tutti velocemente risolti dai tecnici Rfi, permane qualche ritardo.

Ben più grave e non prevedibile quanto successo nella tarda serata di mercoledì quando un fulmine ha mandato in tilt la circolazione sulla Lecco-Colico, con ritardi anche di un’ora su entrambe le direzioni.