LECCO – Domenica la corsa speciale con treno storico, finanziata da Regione Lombardia, per celebrare i 110 anni del ‘Besanino‘, ovvero la linea ferroviaria Monza-Molteno aperta all’esercizio nell’ottobre del 1911.

Il viaggio di andata e ritorno tra Milano Centrale e Lecco è stato effettuato con una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Monza e con una locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Nella tappa a Besana Brianza i passeggeri hanno avuto la possibilità di visitare una mostra allestita all’interno dell’area ferroviaria con immagini storiche della linea e della stazione. Durante l’evento pubblico a Besana, l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi ha annunciato che farà in modo di rendere stabile la corsa col Besanino storico all’interno del programma del servizio turistico a partire dal prossimo anno.

“La corsa speciale per i 110 anni del Besanino ha ottenuto un grande riscontro – commenta l’assessore Terzi – la risposta dei cittadini è stata particolarmente entusiasta. Tutti i biglietti disponibili sono stati venduti nel giro di poche ore e l’accoglienza del convoglio a Besana ci ha lasciato senza parole. Faremo in modo di inserire stabilmente questo itinerario all’interno del programma del servizio turistico per il prossimo anno. Potrà affiancarsi agli itinerari già previsti, andando ad arricchire ulteriormente un calendario di viaggi che dal 2018 abbiamo finanziato e strutturato, rendendo stabile ciò che prima era solo sporadico, ovvero i viaggi con finalità turistiche sui convogli d’epoca. Le corse del 2021 hanno registrato l’occupazione di tutti i posti disponibili: il lavoro con Fondazione Fs e Ferrovienord sta portando a ottimi risultati in termini di recupero del patrimonio storico e di promozione dei territori”.

“La risposta di Besana e delle località brianzole attraversate dal Besanino storico è stata semplicemente straordinaria – dichiara il consigliere regionale Alessandro Corbetta, promotore dell’iniziativa -. Abbiamo vissuto una giornata di festa per celebrare un mezzo di trasporto che è parte integrante dell’identità di questo territorio. Nei mesi scorsi mi sono attivato affinchè Regione, in collaborazione con Fondazione Fs, potesse realizzare la corsa celebrativa dei 110 anni. Sulla spinta del successo odierno, auspico che i viaggi sul Besanino storico diventino un appuntamento fisso a partire dal prossimo anno: un modo per dare visibilità turistica alla Brianza e incentivare i cittadini a visitare e apprezzare la nostra terra. Ringrazio la Pro Loco di Besana e l’amministrazione comunale per il grande lavoro svolto”.

(LNews)