LECCO – Uffici postali in difficoltà causa della diffusione dei contagi da Covid – che certamente non risparmiano i lavoratori di questo comparto.

Una trentina i dipendenti di Poste Italiane a casa, come conferma il segretario provinciale della Cisl di categoria Antonio Pacifico: “Abbiamo molti casi di quarantena a vario titolo, e qualcuno anche ammalato – fortunatamente con lievi sintomi. Purtroppo sul fronte del servizio alla cittadinanza questa nuova ondata in provincia ha bloccato il processo di ripristino delle corrette aperture e, anzi, è stato necessario ridurre le giornate di apertura di alcuni uffici per garantire senza interruzione tutale il servizio”.

“Le procedure interne di sicurezza e sanificazione tengono e funzionano – precisa Pacifico -, occorre però da parte della cittadinanza un pochino di comprensione rispetto all’impegno di chi nn si è mai fermato e collaborazione nel rispetto delle obbligazioni e regole sanitarie di comunità”.

RedEco