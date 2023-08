Cara Lecconews,

c’è più di qualcosa nella politica sulla mobilità turistica in Città che viaggia o in folle o con la retromarcia.

È passata ahimè sotto silenzio la riduzione del servizio “Ti porto io, in montagna” che quando lanciato due anni fa era stato venduto dalla stessa amministrazione – come suo solito – segno della visione turistica e di mobilità sostenibile della Giunta.

Abbiamo la Città tracimante turisti, luoghi incantevoli secondi a nessuno da far conoscere e potenziare ma oplà il bus navetta per i Piani d’Erna, il San Martino, il Sentiero del Viandante – e se ci aggiungiamo la carenza drammatica di corse per i Piani Resinelli che di fatto impedisce di andarci coi mezzi pubblici – questo cambio di passo, questa mobilità sostenibile pubblica tanto annunciata sbatte contro l’evidenza quotidiana e pure turistica del, nei fatti, non volerla – eppure qui non vi era nemmeno il bisogno di fare infrastrutture, rotonde o mega hub e, a voler guardare, neppure il bisogno minimo di pittare strisce per terra.

Nonostante questo, il “Ti porto io, in montagna” l’hanno, in silenzio, eliminato. Vacci da solo! è il messaggio turistico della Giunta

Si poteva lasciare l’auto al parcheggio la Ventina con 1€ tutto il giorno e da lì per gli escursionisti diretti ai sentieri delle nostre montagne raggiungere la meta preferita o da scoprire.

Una corsa ogni 60 minuti con il vantaggio indiretto di evitare la sosta selvaggia nelle strade come a Rancio o la salita ai Piani d’Erna che creano non pochi problemi

Un servizio, dicevano in pompa magna gli assessori Cattaneo e Zuffi, pensato anche per essere un messaggio affinché – lecchesi e forestieri – si abituassero a utilizzare l’autobus per recarsi agli attacchi nei sentieri, ipotizzando di trasformare i parcheggi in veri e propri punti di interscambio anche per le semplici visite in città.



Eliminandolo, la Giunta ha lanciato un unico messaggio.

Non ti porto io, in montagna.

Sono cazzi tuoi. Vacci da solo.

Paolo Trezzi

Lecco

